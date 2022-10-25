В Агульском районе завершился ремонт участка автодороги «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост»

В Агульском районе завершился ремонт автомобильной дороги регионального значения «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост» на участке км 57 – км 60.

Стоит напомнить, что автодорога является самой длинной дорогой республики, обеспечивающей транспортную связь 8 районов региона и является единственной дорогой, ведущей в Агульский район.

Как заявила пресс-служба Минтранса по республике, земляное полотно дороги укрепили и сделали шире, обновили асфальтобетонное покрытие. Кроме того, отремонтированы 2 моста и возведена подпорная стена, проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Уточняют, что работы проходили в рамках реализации государственной программы ведомства.