План капремонта многоэтажек текущего года выполнен в 4 муниципалитетах Дагестана

Работы краткосрочного плана республиканской программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2022 год завершены в 4 муниципалитетах Дагестана – в Кизилюрте, Кизляре, Ботлихском и Казбековском районах, информирует пресс-служба Фонда капремонта.

В этих муниципалитетах уже сдали в эксплуатацию 12 домов: 3 – в Кизилюрте, 6 – в Кизляре, 2 – в Казбековском районе и 1 – в Ботлихском. До конца осени данный перечень пополнит еще несколько городов региона. Краткосрочный план программы капремонта 2022 года проводится в 13 муниципалитетах: во всех 10 городских округах, а также Дербентском, Казбековском и Ботлихском районах.