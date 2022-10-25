ЗАМАНА - План капремонта многоэтажек текущего года выполнен в 4 муниципалитетах Дагестана

План капремонта многоэтажек текущего года выполнен в 4 муниципалитетах Дагестана

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25 октября, 2022. Вторник 16:11
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План капремонта многоэтажек текущего года выполнен в 4 муниципалитетах Дагестана

Работы краткосрочного плана республиканской программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2022 год завершены в 4 муниципалитетах Дагестана – в Кизилюрте, Кизляре, Ботлихском и Казбековском районах, информирует пресс-служба Фонда капремонта.

План капремонта многоэтажек текущего года выполнен в 4 муниципалитетах Дагестана

В этих муниципалитетах уже сдали в эксплуатацию 12 домов: 3 – в Кизилюрте, 6 – в Кизляре, 2 – в Казбековском районе и 1 – в Ботлихском.  До конца осени данный перечень пополнит еще несколько городов региона. Краткосрочный план программы капремонта 2022 года проводится в 13 муниципалитетах: во всех 10 городских округах, а также Дербентском, Казбековском и Ботлихском районах.

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