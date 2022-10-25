О работе новой службы рассказал заведующий отделением гравитационной хирургии ЦГБ Демир Султанович Эрзиев:

- Гемодиализный центр — значимый и востребованный для Кизляра проект, реализацию которого с нетерпением ждали пациенты, нуждающиеся в почечной терапии. Эта процедура жизненно необходима! Теперь горожанам не придется ездить несколько раз в неделю в Махачкалу.

Открытию центра предшествовал большой объем работы. Решение об создании диализного центра на базе ЦГБ было реализовано в кратчайшие сроки благодаря главному врачу ЦГБ Эльдару Магомедову при поддержке Министерства здравоохранения РД.

Центр расположен в отдельном здании и оснащен новейшим технологическим оборудованием для процедуры гемодиализа, необходимой людям, страдающим от почечной недостаточности. Благодаря гемодиализу продлевается жизнь пациентов. Для них здесь созданы самые комфортные условия, поскольку процедура гемодиализа занимает четыре часа: все это время пациент подключен к аппарату, который очищает кровь и обогащает ее кислородом.

В отделении в настоящее время работают врачи в две смены, в каждую — обслуживаем по 10 человек. Центр работает не так давно, но желающих пройти эту процедуру именно у нас становится с каждым днем больше. Нет ограничений по месту проживания человека, необходимо наличие базовых документов и направление от врача, что пациент нуждается в процедуре. Весь необходимый расходный материал: диализные концентраты, иглы, кровопроводящие магистрали имеются в должном качестве и количестве. Лечение бесплатное – по полису ОМС.

Во время нашего пребывания в стенах гемодиализного центра, мы увидели, что все палаты заняты пациентами. Процедуру очистки крови им делают теперь в Кизлярской ЦГБ.

Для людей с тяжелой почечной патологией, которым и так приходится нелегко, соблюдая диету, строгие рекомендации врачей, очень важно, что теперь они получают медицинскую помощь рядом с домом, это позволяет сэкономить время и избавляет их от тягот дальней дороги.

Гемодиализ – относительно новое направление в медицине, но уже достаточно освоенное врачами ЦГБ. Нет ничего невозможного для кизлярских медиков!