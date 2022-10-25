Студенты лучших вузов России приехали в Дагестан для возрождения бренда ковров

Экспедиция учащихся лучших университетов по созданию дагестанского бренда ковров стартовала в Махачкале и Дербенте. Ее участники посетят горные села, дабы изучить технологии местных мастеров ковроткачества, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу АО "Кавказ.РФ".

"Кавказ.РФ и ВШЭ начали студенческую экспедицию по созданию бренда дагестанских ковров. 8 студентов из лучших вузов Махачкалы, Ростова-на-Дону, Тамбова, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга уже начали культурное погружение. <…> Уже прошли вводные экскурсии по Махачкале и Дербенту", — заявила пресс-служба.

Учащиеся посетили в двух городах музей ковра и этно-культурный центр, а также встретились с республиканской администрацией. "Впереди - самое интересное - работа в полях. Выезды в горные аулы, дабы знакомиться с технологией ткачества и окрашивания у местных мастеров, погружение в культуру и традиции, символику народных орнаментов", — уточнили в АО "Кавказ.РФ".