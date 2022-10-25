ЗАМАНА - Строительство мусороперерабатывающих комплексов в Дагестане стартует в 2022 году

Строительство мусороперерабатывающих комплексов в Дагестане стартует в 2022 году

Автор
25 октября, 2022. Вторник 14:51
|||
Строительство мусороперерабатывающих комплексов в Дагестане стартует в 2022 году

Под руководством заместителя главы кабмина РД Наримана Абдулмуталибова вчера, 24 октября, прошло собрание на тему возведения объектов по обращению с твёрдыми коммунальным отходами в Дербентском, Хасавюртовском, Карабудахкентском и Кумторкалинском районах.

Строительство мусороперерабатывающих комплексов в Дагестане стартует в 2022 году

Начиная заседание, Нариман Абдулмуталибов напомнил, что концессионный договор о создании и эксплуатации объектов заключен с ООО «Республиканский экологический оператор».

«Концессионное соглашение подписано, нас ожидает масштабная работа по строительству 3-х полигонов и 3-х мусороперерабатывающих комплексов в 4 муниципалитетах региона. Это крупный и важный для региона проект. Подготовлены все необходимые материалы, возведение объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами стартует уже в этом году. Для этого нам необходимо подготовить согласованную «дорожную карту». В процессе строительства все объекты должны нужно обеспечить необходимой инфраструктурой - электричеством, водой и связью», — высказался вице-премьер.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 99 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top