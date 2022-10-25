Строительство мусороперерабатывающих комплексов в Дагестане стартует в 2022 году

Под руководством заместителя главы кабмина РД Наримана Абдулмуталибова вчера, 24 октября, прошло собрание на тему возведения объектов по обращению с твёрдыми коммунальным отходами в Дербентском, Хасавюртовском, Карабудахкентском и Кумторкалинском районах.

Начиная заседание, Нариман Абдулмуталибов напомнил, что концессионный договор о создании и эксплуатации объектов заключен с ООО «Республиканский экологический оператор».

«Концессионное соглашение подписано, нас ожидает масштабная работа по строительству 3-х полигонов и 3-х мусороперерабатывающих комплексов в 4 муниципалитетах региона. Это крупный и важный для региона проект. Подготовлены все необходимые материалы, возведение объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами стартует уже в этом году. Для этого нам необходимо подготовить согласованную «дорожную карту». В процессе строительства все объекты должны нужно обеспечить необходимой инфраструктурой - электричеством, водой и связью», — высказался вице-премьер.

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