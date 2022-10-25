День открытых дверей проведет Минтруда Дагестана

«Прием граждан будут проводить руководитель ведомства Абдурахман Махмудов, его заместители и лидеры структурных подразделений с 14:00 до 18:00 по мск 26 октября. Дагестанцы также смогут ознакомиться с работой министерства и подведомственных учреждений ведомства, подробно узнать об оказываемых ими социальных услугах жителям и задать интересующие вопросы по осуществлению социальных выплат», — заявила пресс-служба.