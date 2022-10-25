ЗАМАНА - День открытых дверей проведет Минтруда Дагестана

День открытых дверей проведет Минтруда Дагестана

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25 октября, 2022. Вторник 11:12
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День открытых дверей проведет Минтруда Дагестана

Минтруда Дагестана проведет 26 октября День открытых дверей, информирует пресс-служба ведомства.

День открытых дверей проведет Минтруда Дагестана

«Прием граждан будут проводить руководитель ведомства Абдурахман Махмудов, его заместители и лидеры структурных подразделений с 14:00 до 18:00 по мск 26 октября. Дагестанцы также смогут ознакомиться с работой министерства и подведомственных учреждений ведомства, подробно узнать об оказываемых ими социальных услугах жителям и задать интересующие вопросы по осуществлению социальных выплат», — заявила пресс-служба.

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