В Махачкале пройдет форум «Сила России в единстве народов»

Завтра, 25 октября, в Историческом музее «Россия - Моя история» пройдет региональный Форум «Сила России в единстве народов», задача которого заключается в формировании общероссийской идентичности, укреплении межнационального мира и согласия, а также в развитии познавательного интереса к культурному и историческому наследию родины.