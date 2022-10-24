ЗАМАНА - В Махачкале пройдет форум «Сила России в единстве народов»

В Махачкале пройдет форум «Сила России в единстве народов»

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24 октября, 2022. Понедельник 15:28
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В Махачкале пройдет форум «Сила России в единстве народов»

Завтра, 25 октября, в Историческом музее «Россия - Моя история» пройдет региональный Форум «Сила России в единстве народов», задача которого заключается в формировании общероссийской идентичности, укреплении межнационального мира и согласия, а также в развитии познавательного интереса к культурному и историческому наследию родины.

В Махачкале пройдет форум «Сила России в единстве народов»

Организатором мероприятия является Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана.

В мероприятии поучаствуют сотрудники органов государственной власти, научного сообщества, общественных и религиозных организаций, патриотических и добровольческих движений, студенты и так далее.

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