Досуговый подростковый центр «Ритм» начал работу в Махачкале

Накануне заместитель главы кабмина РД Мурад Казиев по поручению руководителя региона Сергея Меликова поучаствовал в праздничном открытии досугового подросткового центра «Ритм», который находится на площадке Республиканского молодежного центра в Махачкале.

В мероприятии также поучаствовали Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Марина Ежова и глава Минобрнауки РД Яхья Бучаев.

В ходе открытия Мурад Казиев от лица руководства региона поздравил присутствующих с открытием Центра и озвучил, что подобные позитивные события особенно важны в это сложное время.

«Смотря на нашу молодежь, я действительно вижу наше перспективное будущее. Со своей стороны, считаю крайне важным и своевременным открытие данного центра, который в свою очередь может оказать помощь в реализации молодежных инициатив в нашем регионе, что говорит и подтверждает об особом внимании к молодёжи Дагестана. Хочу отметить, что руководство региона готово оказать всяческую поддержку в реализации этого направления», — заявил Мурад Казиев. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.