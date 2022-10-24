Дорога обеспечивает транспортные и социально-экономические связи сел Сулейман-Стальского района с райцентром Касумкент и опорной сетью дорог региона, а также является транзитным маршрутом, который связывает по кратчайшему пути Сулейман-Стальский и Табасаранский районы.
В рамках ремонта расширят проезжую часть, укрепят основания дороги, обновят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют 18 примыканий и пересечений, искусственные сооружения, в том числе один мост, 15 водопропускных труб.
На данный момент почти завершились работы по ремонту искусственных сооружений и подготовка основания дороги. Вместе с этим осуществляется укладка асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин и обустройство дороги.
Запланирован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, размещение бетонных блоков типа ОПТ, новых дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки.