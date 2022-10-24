ЗАМАНА - В Сулейман-Стальском районе ремонтируют 3 км автодороги

В Сулейман-Стальском районе ремонтируют 3 км автодороги

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24 октября, 2022. Понедельник 13:27
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В Сулейман-Стальском районе ремонтируют 3 км автодороги

В рамках реализации госпрограммы Минтранспорта региона в Сулейман-Стальском районе осуществляется ремонт автодороги «Куркент – Карчаг – Сиртыч» на участке км 0 – км 3.

В Сулейман-Стальском районе ремонтируют 3 км автодороги

Дорога обеспечивает транспортные и социально-экономические связи сел Сулейман-Стальского района с райцентром Касумкент и опорной сетью дорог региона, а также является транзитным маршрутом, который связывает по кратчайшему пути Сулейман-Стальский и Табасаранский районы.

В рамках ремонта расширят проезжую часть, укрепят основания дороги, обновят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют 18 примыканий и пересечений, искусственные сооружения, в том числе один мост, 15 водопропускных труб.

На данный момент почти завершились работы по ремонту искусственных сооружений и подготовка основания дороги. Вместе с этим осуществляется укладка асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин и обустройство дороги.

Запланирован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, размещение бетонных блоков типа ОПТ, новых дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки.

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