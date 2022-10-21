Определены самые популярные для краткосрочной аренды жилья субъекты России

Спрос на краткосрочную аренду жилья в сентябре больше всего за 2022 год увеличился в Каспийске и Дербенте. Помимо них, высокую динамику показали Архыз и Минеральные Воды, информирует ТАСС.

Средняя цена аренды дома в Каспийске составляла 6 000 рублей в сутки.

Второе место на рынке аренды частных домов занял расположенный в Карачаево-Черкесии Архыз, в котором спрос увеличился более чем в 3 раза по сравнению с сентябрем минувшего года (средняя стоимость аренды на сутки - 4000 рублей). Тройку лидеров замыкает Дербент с ростом спроса в 2,6 раза, арендовать дом там можно было за 3500 рублей. Кроме того, значительный рост спроса на аренду домов в сентябре нынешнего года фиксировался в Махачкале (в 2,2 раза, 6 тыс. рублей), а также в Сочи (99%, 5 тыс. рублей), Минеральных Водах (95%, 1,8 тыс. рублей) и Пятигорске (82%, 3 тыс. рублей).