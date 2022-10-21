Электроснабжение в 4 районах Дагестана вернули

Как заявила пресс-служба компании, последствия технологических нарушений на энергообъектах организации были ликвидированы ещё в 14:30. «На данный момент энергоснабжение ранее оставшихся без света потребителей проводится в штатном режиме», – отмечают представители компании. Уточняют, что в работах участвовали 8 бригад филиала и столько же единиц спецтехники.