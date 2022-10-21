Как заявила пресс-служба компании, последствия технологических нарушений на энергообъектах организации были ликвидированы ещё в 14:30. «На данный момент энергоснабжение ранее оставшихся без света потребителей проводится в штатном режиме», – отмечают представители компании. Уточняют, что в работах участвовали 8 бригад филиала и столько же единиц спецтехники.
Электроснабжение в 4 районах Дагестана вернули
- Автор Дарья
- 21 октября, 2022. Пятница 01:09
Специалисты «Россети Северный Кавказ» полностью вернули электричество в 32 населенных пунктах Дагестана, отключенное в результате короткого замыкания на линиях электропередачи.
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