ЗАМАНА - Электроснабжение в 4 районах Дагестана вернули

Электроснабжение в 4 районах Дагестана вернули

Автор
21 октября, 2022. Пятница 01:09
|||
Электроснабжение в 4 районах Дагестана вернули

Специалисты «Россети Северный Кавказ» полностью вернули электричество в 32 населенных пунктах Дагестана, отключенное в результате короткого замыкания на линиях электропередачи.

Электроснабжение в 4 районах Дагестана вернули

Как заявила пресс-служба компании, последствия технологических нарушений на энергообъектах организации были ликвидированы ещё в 14:30. «На данный момент энергоснабжение ранее оставшихся без света потребителей проводится в штатном режиме», – отмечают представители компании. Уточняют, что в работах участвовали 8 бригад филиала и столько же единиц спецтехники.

Прочитано 17 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top