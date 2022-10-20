ЗАМАНА - Назначен новый советник Главы РД Сергея Меликова

Назначен новый советник Главы РД Сергея Меликова

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20 октября, 2022. Четверг 16:23
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Назначен новый советник Главы РД Сергея Меликова

Наип Сепиханов занял пост советника Главы Дагестана. Соответствующий указ подписал руководитель республики Сергей Меликов.

Назначен новый советник Главы РД Сергея Меликова

Другим постановлением от должности советника по собственному желанию освобожден Борис Блинов.

Документы появились на портале руководителя РД.

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