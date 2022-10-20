Другим постановлением от должности советника по собственному желанию освобожден Борис Блинов.
Документы появились на портале руководителя РД.
Наип Сепиханов занял пост советника Главы Дагестана. Соответствующий указ подписал руководитель республики Сергей Меликов.
Другим постановлением от должности советника по собственному желанию освобожден Борис Блинов.
Документы появились на портале руководителя РД.
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