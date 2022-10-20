В Дагестане более 100 врачебных вакансий по программе «Земский доктор»

При переходе на работу в сельскую местность медик получает единовременную денежную выплату миллион рублей и меры социальной поддержки от муниципалитета, при этом врачу необходимо отработать в селе 5 лет: таковы условия программы «Земский доктор».

Для консультации и заключения контракта нужно прийти в отдел кадров Минздрава Дагестана с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00.

Участие в программе «Земский доктор/фельдшер» предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей врачам и 500 000 рублей фельдшерам, а также 1,5 млн и 750 000 рублей соответственно – врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в сложнодоступные и отдаленные населенные пункты региона (их список определен Законом №25 «О перечне труднодоступных и отдаленных территорий в Дагестане», утвержденный Народным Собранием региона и вступивший в силу в мае 2006г.). При этом медик должен отработать не менее 5 лет (декретный отпуск не входит в этот период, засчитывается только фактический стаж работы).