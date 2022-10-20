Корпорация Apple сокращает производство iPhone 14 Plus из-за низкого спроса

Корпорация Apple сокращает производство гаджетов линейки iPhone 14 Plus менее чем через 2 недели после выхода смартфонов на рынке, информирует ТАСС, ссылаясь на The Information.

По крайней мере один производитель компонентов для iPhone 14 Plus уже получил указание от компании немедленно остановить работу по выпуску деталей для этой модели, а двое подрядчиков, изготавливающих специальные модули для устройства, уменьшают объемы производства на 70 и 90 процентов.

На данный момент эксперты по закупкам Apple занимаются переоценкой спроса на смартфон, который корпорация позиционирует как более дешевую альтернативу дорогим смартфонам линейки iPhone 14 Pro, но с увеличенным экраном, заявляет издание.