По крайней мере один производитель компонентов для iPhone 14 Plus уже получил указание от компании немедленно остановить работу по выпуску деталей для этой модели, а двое подрядчиков, изготавливающих специальные модули для устройства, уменьшают объемы производства на 70 и 90 процентов.
На данный момент эксперты по закупкам Apple занимаются переоценкой спроса на смартфон, который корпорация позиционирует как более дешевую альтернативу дорогим смартфонам линейки iPhone 14 Pro, но с увеличенным экраном, заявляет издание.