ЗАМАНА - Корпорация Apple сокращает производство iPhone 14 Plus из-за низкого спроса

Корпорация Apple сокращает производство iPhone 14 Plus из-за низкого спроса

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20 октября, 2022. Четверг 15:47
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Корпорация Apple сокращает производство iPhone 14 Plus из-за низкого спроса

Корпорация Apple сокращает производство гаджетов линейки iPhone 14 Plus менее чем через 2 недели после выхода смартфонов на рынке, информирует ТАСС, ссылаясь на The Information.

Корпорация Apple сокращает производство iPhone 14 Plus из-за низкого спроса

По крайней мере один производитель компонентов для iPhone 14 Plus уже получил указание от компании немедленно остановить работу по выпуску деталей для этой модели, а двое подрядчиков, изготавливающих специальные модули для устройства, уменьшают объемы производства на 70 и 90 процентов.

На данный момент эксперты по закупкам Apple занимаются переоценкой спроса на смартфон, который корпорация позиционирует как более дешевую альтернативу дорогим смартфонам линейки iPhone 14 Pro, но с увеличенным экраном, заявляет издание.

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