В Дагестане организован штаб для реализации мер, предусмотренных Указом Президента России

Руководитель Дагестана Сергей Меликов объявил о формировании в Дагестане оперштаба для реализации мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 19 октября 2022 года № 757, информирует телеграм-канал Администрации Главы РД.

В состав оперштаба под руководством Меликова вошли сотрудники Минобороны России, лидеры территориальных органов МВД России, МЧС России, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, а также представители органов исполнительной власти, парламента и Совета безопасности региона.

Решения оперштаба являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, территориальными органами исполнительной власти и другими органами, которыми осуществляется деятельность на территории республики, а также лицами, проживающими и пребывающими на территории региона.