Постановлением руководителя Дагестана Сергея Меликова от 18 октября атаман Кизлярского окружного казачьего общества Борис Блинов освобожден от поста советника Главы РД по собственному желанию. Свой уход с должности «по собственному желанию» атаман никак не комментирует. Известно, что недавно он сделал заявление о том, что казаки Кизлярского округа поддержали Верховного главнокомандующего Владимира Путина с момента начала специальной военной операции и что казаки Кизлярского округа, в том числе и добровольцы отправились в зону боевых действий, не дожидаясь решения президента РФ о частичной мобилизации.
Борис Блинов занял должность советника руководителя региона 29 июля 2021 года.