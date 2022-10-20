Глава РД освободил от поста советника атамана Бориса Блинова

Постановлением руководителя Дагестана Сергея Меликова от 18 октября атаман Кизлярского окружного казачьего общества Борис Блинов освобожден от поста советника Главы РД по собственному желанию. Свой уход с должности «по собственному желанию» атаман никак не комментирует. Известно, что недавно он сделал заявление о том, что казаки Кизлярского округа поддержали Верховного главнокомандующего Владимира Путина с момента начала специальной военной операции и что казаки Кизлярского округа, в том числе и добровольцы отправились в зону боевых действий, не дожидаясь решения президента РФ о частичной мобилизации.

Борис Блинов занял должность советника руководителя региона 29 июля 2021 года.