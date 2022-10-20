ЗАМАНА - ДГУ увеличит число академических часов по истории

ДГУ увеличит число академических часов по истории

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20 октября, 2022. Четверг 13:30
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ДГУ увеличит число академических часов по истории

В ДГУ, согласно указу Минобрнауки России, увеличат минимальное время изучения отечественной истории до 144 академических часов, информирует пресс-служба университета.

ДГУ увеличит число академических часов по истории

«Изменения коснутся всех направлений подготовки бакалавриата и специалитета. В ДГУ историю России изучают учащиеся почти всех факультетов. На историческом факультете вуза работают 5 кафедр: истории России, всеобщей истории, истории Дагестана, отечественной истории и историографии, источниковедения и методов исторического исследования. А сам факультет один из старейших в университете», – заявляет пресс-служба.

В прошлом на изучение истории выделялось не меньше 108 часов. В Минобрнауки России считают, что увеличение часов истории России в университетах позволит противодействовать фальсификации истории в любых ее проявлениях, формировать у молодого поколения чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу родины.

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