ДГУ увеличит число академических часов по истории

«Изменения коснутся всех направлений подготовки бакалавриата и специалитета. В ДГУ историю России изучают учащиеся почти всех факультетов. На историческом факультете вуза работают 5 кафедр: истории России, всеобщей истории, истории Дагестана, отечественной истории и историографии, источниковедения и методов исторического исследования. А сам факультет один из старейших в университете», – заявляет пресс-служба.

В прошлом на изучение истории выделялось не меньше 108 часов. В Минобрнауки России считают, что увеличение часов истории России в университетах позволит противодействовать фальсификации истории в любых ее проявлениях, формировать у молодого поколения чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу родины.