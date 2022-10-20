ЗАМАНА - В Дагестане открыли специализированные «росгвардейские» классы

В Дагестане открыли специализированные «росгвардейские» классы

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20 октября, 2022. Четверг 09:52
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В Дагестане открыли специализированные «росгвардейские» классы

Руководитель РД Сергей Меликов и командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаров поучаствовали в открытии «росгвардейского» класса на площадке Республиканского центра образования в Каспийске.

В Дагестане открыли специализированные «росгвардейские» классы

«Росгвардейский» класс находится на 3 этаже. В день официального открытия здесь уже провели урок на тему «Их жизнь для нас пример, их путь для нас урок».

После праздничной церемонии открытия гости осмотрели класс и поговорили с ребятами.

«Обучение в этих классах, которые сегодня насыщены героизмом и патриотизмом, даст вам возможность выбрать и профессию, и свое достойное место в жизни. Потому что войска Национальной гвардии действительно прошли славный героический боевой путь. И в том, что мы сегодня с вами можем спокойно ходить по улицам, посещать школы, принимать туристов, есть и заслуга военнослужащих и работников этой службы. Ваша основная цель сейчас – получать знания от наших замечательных учителей. Уверен, что эти знания помогут воспитать настоящих патриотов своей родины», – высказался Меликов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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