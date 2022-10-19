ЗАМАНА - В Дагестане завершилось строительство автомобильной дороги «Манаскент»

В Дагестане завершилось строительство автомобильной дороги «Манаскент»

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19 октября, 2022. Среда 17:43
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В Дагестане завершилось строительство автомобильной дороги «Манаскент»

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Карабудахкентском районе завершилось строительство автодороги «Манаскент» – подъезд от федеральной автодороги «Кавказ» к санаторию «Каспий», информирует пресс-служба Минстроя региона.

В Дагестане завершилось строительство автомобильной дороги «Манаскент»

«Строительство дороги протяженностью 3,8 км предназначено для развития прибрежной части Карабудахкентского района и для выезда по самому короткому направлению из международного аэропорта “Махачкала” (“Уйташ”) в Южный Дагестан в объезд поселка Манас, а также для разгрузки наиболее напряженного участка федеральной трассы Р-217 “Кавказ” по дублирующей республиканской дороге», – заявило ведомство.

Уточняют, что дорога строилась по параметрам второй технической категории, в составе дороги на месте ее пересечения с рекой Манас-Озень появился новый железобетонный шестипролетный мост.

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