В Дагестане один из самых низких показателей смертности старшего поколения

Как заявляет Росстат, самый низкий показатель смертности пожилого населения зафиксирован в Ингушетии, Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Дагестане.

В последние годы в России регистрируется рекордное сокращение числа пенсионеров. Больше всего смертей произошло в Новгородской, Амурской, Курской, Рязанской и Еврейской автономной областях, на 100 000 жителей преклонного возраста пришлось почти 6000 смертей. Наименьшая смертность пенсионеров выявлена в Дагестане, Ингушетии, Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах. В этих субъектах на 100 000 пенсионеров приходилось не более 3000 смертей.