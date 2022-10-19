ЗАМАНА - В Дагестане один из самых низких показателей смертности старшего поколения

В Дагестане один из самых низких показателей смертности старшего поколения

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19 октября, 2022. Среда 16:09
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В Дагестане один из самых низких показателей смертности старшего поколения

Как заявляет Росстат, самый низкий показатель смертности пожилого населения зафиксирован в Ингушетии, Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Дагестане.

В Дагестане один из самых низких показателей смертности старшего поколения

В последние годы в России регистрируется рекордное сокращение числа пенсионеров. Больше всего смертей произошло в Новгородской, Амурской, Курской, Рязанской и Еврейской автономной областях, на 100 000 жителей преклонного возраста пришлось почти 6000 смертей. Наименьшая смертность пенсионеров выявлена в Дагестане, Ингушетии, Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах. В этих субъектах на 100 000 пенсионеров приходилось не более 3000 смертей.

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