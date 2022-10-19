ЗАМАНА - В Дагестане стартовал прием заявок от семей мобилизованных граждан для получения единовременной выплаты в 100 тысяч рублей

В Дагестане стартовал прием заявок от семей мобилизованных граждан для получения единовременной выплаты в 100 тысяч рублей

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19 октября, 2022. Среда 15:23
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В Дагестане стартовал прием заявок от семей мобилизованных граждан для получения единовременной выплаты в 100 тысяч рублей

Министерство труда Дагестана во всех учреждениях соцзащиты населения открыло прием заявок от членов семей (от одного из близких родственников) мобилизованных граждан на получение единовременной выплаты в размере 100 000 рублей, информирует пресс-служба ведомства.

В Дагестане стартовал прием заявок от семей мобилизованных граждан для получения единовременной выплаты в 100 тысяч рублей

«Все заявки будут рассмотрены сформированными для этих целей рабочими командами. В них вошли сотрудники администраций городов и районов, военкоматов и Минтруда республики. Выплаты будут проводиться незамедлительно, по мере получения документов, подтверждающих факт мобилизации гражданина и его зачисления в воинскую часть», – заявило ведомство.

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