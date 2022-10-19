В Дагестане стартовал прием заявок от семей мобилизованных граждан для получения единовременной выплаты в 100 тысяч рублей

Автор Дарья |||

Министерство труда Дагестана во всех учреждениях соцзащиты населения открыло прием заявок от членов семей (от одного из близких родственников) мобилизованных граждан на получение единовременной выплаты в размере 100 000 рублей, информирует пресс-служба ведомства.