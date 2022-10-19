ЗАМАНА - Исторический парк в Махачкале посетили 130 000 человек

Исторический парк в Махачкале посетили 130 000 человек

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19 октября, 2022. Среда 13:52
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Исторический парк в Махачкале посетили 130 000 человек

За прошедший период 2022 года в Историческом музее «Россия – моя история» в Махачкале побывали 130 000 человек. Об этом в интервью «Дагестанской правде» сообщил начальник комплекса Тимур Велиханов. Об этом проинформировали в пресс-службе парка.

Исторический парк в Махачкале посетили 130 000 человек

«В этом году у нас побывали уже 130 000 человек, в 2021 – 110 тысяч. Для меня важно, чтобы мы повышали эту планку и число посещений росло  ежегодно. Изменилась и категория посетителей. Лишь половина из них наша традиционно целевая аудитория: учителя, школьники, студенты. Всё больше людей приходит, что называется, «с улицы». И это замечательно, ведь популяризация и сохранение исторической памяти не заключается в том, чтобы обслужить школы» — высказался он.

Пик посещаемости пришелся на летний период, только за август Исторический музей посетили 15 000 человек, большинство из них были туристами.

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