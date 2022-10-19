ЗАМАНА - В Махачкале отопительный сезон стартует досрочно из-за низкой температуры воздуха

В Махачкале отопительный сезон стартует досрочно из-за низкой температуры воздуха

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19 октября, 2022. Среда 13:10
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В Махачкале отопительный сезон стартует досрочно из-за низкой температуры воздуха

Отопительный сезон в Махачкале стартует досрочно из-за снижения среднесуточной температуры воздуха. Об этом накануне проинформировал глава города Салман Дадаев.

В Махачкале отопительный сезон стартует досрочно из-за низкой температуры воздуха

С 18 октября стартовала подача тепла в детские сады, школы, больницы и поликлиники.

С 20 октября отопление появится в многоквартирных домах.

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