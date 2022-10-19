Депутат ГД России Гасанов Д.Н. встретился с русским учителями Дахадаевского района

Далее мероприятия продолжились в администрации района, где народный избранник встретился с представителями русской интеллигенции - учителями, а так же, с участниками Федеральной программы «Земский учитель» Александрой Панютиной и Татьяной Савенковой.



Любовь Ивановна Азизова, уроженка Пензенской области, не сдерживая слез, поделилась с участниками встречи, как она по распределению приехала в Дахадаевский район. «Проработав в школе более 50 лет учителем математики, я с нетерпением ждала окончания отпуска, хотела поскорее увидеть своих учеников, узнать, как они провели лето, и признаюсь, что никогда не жалела о том, что связала свою судьбу с Дахадаевским районом и что осталась здесь. Живя около 70 лет в районе, ни один человек меня не обидел, они делились всем тем, что у них было, свое последнее отдавали мне», – сквозь слезы сказала она.



«… Федеральная программа «Земский учитель», инициированная партией «Единная Россия» - это поддержка молодых педагогов.

Вы, приехали работать в сельские школы и продолжили ратный подвиг русских учителей, которые в середине прошлого века приезжали в самые отдаленные и недоступные горные села Дагестана..» - отметил Гасанов Д.Н.

Благодарственные письма от имени Депутата были вручены Любовь Ивановне Азизовой, Татьяне Савенковой и Александре Панютиной за бесценный подвижнический труд, энтузиазм, преданность благородной профессии учителя, заботливое отношение к детям, за неоценимый вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения достойными гражданами великой России.

В свою очередь участники программы «Земский учитель» поблагодарили руководство района и Депутата Госдумы за оказанное внимание и поздравление.



Александра Панютина отметила, что ничуть не жалеет о том, что из Астраханской области приехала в Дагестан, а именно в Дахадаевский район. Также, как и Любовь Ивановна Азизова, она хочет остаться здесь по окончании срока программы «Земский учитель» и обратилась к народному избраннику с просьбой оказать содействие в строительстве актового зала в Меусишинской школе.



Татьяна Савенкова, уроженка г.Армавир Краснодарского края, рассказала о том, что в этом году она забрала своего ребенка школьного возраста в Дагестан. Устроила в Шаласинскую школу, где и она работает, также, по ее словам, они подали заявку на его обучение родному - даргинскому языку, и как преподаватель английского языка попросила Депутата оказать содействие в оборудовании ее кабинета,



Особое внимание Джамаладин Набиевич Гасанов уделил 96 летней учительнице - ветерану педагогического труда Антонине Григорьевне Ибрагимовой, которая приехав из Сталинградской области, связала всю свою жизнь с Дахадаевский районом. Династию учителей в семье продолжили ее дети.

По поручению Депутата ГД РФ Гасанова Д.Н. его помощники посетили русских учителей – ветеранов педагогического труда, приехавших по направлению для работы в сельские щколы в 40-70 годах , в Акушинском, Ахтынском, Буйнакском,Гергебильском,Курахском, Новолакском, Унцукульском, Хунзахском, Табасаранском районах.

А также состоялись встречи с участниками федеральной программы «Земский учитель» в Агульском, Буйнакском, Гумбетовском, Курахском, Левашинском, Хунзахском,Цумадинском,Цунтинском,Чародинском районах.