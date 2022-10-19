ЗАМАНА - Морской порт Махачкалы участвует в нацпроекте «Производительность труда»

Морской порт Махачкалы участвует в нацпроекте «Производительность труда»

Автор
19 октября, 2022. Среда 09:48
|||
Морской порт Махачкалы участвует в нацпроекте «Производительность труда»

Махачкалинский морской торговый порт участвует в национальном проекте «Производительность труда», который реализуется в регионе с весны нынешнего года, информирует пресс-служба Минэкономразвития республики.

Морской порт Махачкалы участвует в нацпроекте «Производительность труда»

Повышение производительности труда на объекте будет проводиться под руководством специалистов Федерального центра компетенций путем оптимизации производственных процессов и внедрения принципов бережливого производства. Новые решения будут вводиться сначала на пилотном потоке компании, после – на всех оставшихся участках. Программа реализации национального проекта рассчитана на 3 года. Участие в ней предполагает также обучение работников организации методам эффективного управления персоналом, поиску новых способов решения поставленных задач и оценке своего процесса с точки зрения системного повышения производительности труда по образовательной программе «Лидеры производительности».

Прочитано 6 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top