Морской порт Махачкалы участвует в нацпроекте «Производительность труда»

Повышение производительности труда на объекте будет проводиться под руководством специалистов Федерального центра компетенций путем оптимизации производственных процессов и внедрения принципов бережливого производства. Новые решения будут вводиться сначала на пилотном потоке компании, после – на всех оставшихся участках. Программа реализации национального проекта рассчитана на 3 года. Участие в ней предполагает также обучение работников организации методам эффективного управления персоналом, поиску новых способов решения поставленных задач и оценке своего процесса с точки зрения системного повышения производительности труда по образовательной программе «Лидеры производительности».