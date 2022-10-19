Повышение производительности труда на объекте будет проводиться под руководством специалистов Федерального центра компетенций путем оптимизации производственных процессов и внедрения принципов бережливого производства. Новые решения будут вводиться сначала на пилотном потоке компании, после – на всех оставшихся участках. Программа реализации национального проекта рассчитана на 3 года. Участие в ней предполагает также обучение работников организации методам эффективного управления персоналом, поиску новых способов решения поставленных задач и оценке своего процесса с точки зрения системного повышения производительности труда по образовательной программе «Лидеры производительности».
Морской порт Махачкалы участвует в нацпроекте «Производительность труда»
- Автор Дарья
- 19 октября, 2022. Среда 09:48
Махачкалинский морской торговый порт участвует в национальном проекте «Производительность труда», который реализуется в регионе с весны нынешнего года, информирует пресс-служба Минэкономразвития республики.
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