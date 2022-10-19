Сторож детского сада в Кизляре создал своими руками ветряную мельницу

Ветряная мельница высотой 3 метра и колодец появились на территории перед зданием детского сада №16 «Семицветик». Декоративные сооружения из дерева создал своими силами сторож ДДУ Алагмед Гаджиахмедов, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу города.

«Мне захотелось изготовить для детского сада какие-то декоративные сооружения, дабы разнообразить установленные здесь малые архитектурные формы. Моя деревянная мельница с окнами, крутящимися силой ветра лопастями, лестницей и двумя балконами всем очень понравилась», – поделился мыслями мастер.

Кроме того, он создал колодец и деревянное стилизованное ведро для него. В качестве материала для своих работ Алагмед использовал сосну из-за внешнего вида и низкой цены.

«Вот видите? Это моя последняя работа – скворечник в виде дома с мансардой, где открываются окна, двери и даже мебелью обставил, тоже из дерева. Хотя плотничал почти с детства, но изготовлением скворечников и других изделий я занялся лишь 5 лет назад, когда устроился сторожем в один из детских садов», – подытожил сторож детского сада.