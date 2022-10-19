ЗАМАНА - Сторож детского сада в Кизляре создал своими руками ветряную мельницу

Сторож детского сада в Кизляре создал своими руками ветряную мельницу

Автор
19 октября, 2022. Среда 09:14
|||
Сторож детского сада в Кизляре создал своими руками ветряную мельницу

Ветряная мельница высотой 3 метра и колодец появились на территории перед зданием детского сада №16 «Семицветик». Декоративные сооружения из дерева создал своими силами сторож ДДУ Алагмед Гаджиахмедов, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу города.

Сторож детского сада в Кизляре создал своими руками ветряную мельницу

«Мне захотелось изготовить для детского сада какие-то декоративные сооружения, дабы разнообразить установленные здесь малые архитектурные формы. Моя деревянная мельница с окнами, крутящимися силой ветра лопастями, лестницей и двумя балконами всем очень понравилась», – поделился мыслями мастер.

Кроме того, он создал колодец и деревянное стилизованное ведро для него. В качестве материала для своих работ Алагмед использовал сосну из-за внешнего вида и низкой цены.

«Вот видите? Это моя последняя работа – скворечник в виде дома с мансардой, где открываются окна, двери и даже мебелью обставил, тоже из дерева. Хотя плотничал почти с детства, но изготовлением скворечников и других изделий я занялся лишь 5 лет назад, когда устроился сторожем в один из детских садов», – подытожил сторож детского сада.

Прочитано 17 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top