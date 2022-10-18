Минпромторг РД и командование Каспийской Флотилии определили список производимой в Дагестане продукции, необходимой для нужд СВО

Автор Дарья |||

Глава Министерства промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов провел рабочую встречу с командованием Каспийской Флотилии и командованием 136-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады с целью определения продукции, производимой в регионе и необходимой к приобретению для нужд СВО.