В совещании поучаствовали заместитель командующего КФ Сергей Раскаускас и Михаил Крачун, а также заместитель главы УФСИН по региону Абдулхак Абдулхаков, сотрудники предприятий легкой промышленности и машиностроительного комплекса, выпускающих и осваивающих производство обмундирования и экипировки. Подробнее информацию можно прочитать на сайте.
Минпромторг РД и командование Каспийской Флотилии определили список производимой в Дагестане продукции, необходимой для нужд СВО
- Автор Дарья
- 18 октября, 2022. Вторник 16:39
Глава Министерства промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов провел рабочую встречу с командованием Каспийской Флотилии и командованием 136-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады с целью определения продукции, производимой в регионе и необходимой к приобретению для нужд СВО.
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