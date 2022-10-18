ЗАМАНА - Минпромторг РД и командование Каспийской Флотилии определили список производимой в Дагестане продукции, необходимой для нужд СВО

Минпромторг РД и командование Каспийской Флотилии определили список производимой в Дагестане продукции, необходимой для нужд СВО

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18 октября, 2022. Вторник 16:39
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Минпромторг РД и командование Каспийской Флотилии определили список производимой в Дагестане продукции, необходимой для нужд СВО

Глава Министерства промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов провел рабочую встречу с командованием Каспийской Флотилии и командованием 136-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады с целью определения продукции, производимой в регионе и необходимой к приобретению для нужд СВО.

Минпромторг РД и командование Каспийской Флотилии определили список производимой в Дагестане продукции, необходимой для нужд СВО

В совещании поучаствовали заместитель командующего КФ Сергей Раскаускас и Михаил Крачун, а также заместитель главы УФСИН по региону Абдулхак Абдулхаков, сотрудники предприятий легкой промышленности и машиностроительного комплекса, выпускающих и осваивающих производство обмундирования и экипировки. Подробнее информацию можно прочитать на сайте.

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