ЗАМАНА - Правительство РФ продлило действие программы «Семейная ипотека»

Правительство РФ продлило действие программы «Семейная ипотека»

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18 октября, 2022. Вторник 16:12
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Правительство РФ продлило действие программы «Семейная ипотека»

Правительство приняло решение продлить программу «Семейная ипотека», благодаря которой семьи с детьми смогут получить льготный кредит на приобретение жилья, строительство частного дома или покупку земельного участка. Указ об этом подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Правительство РФ продлило действие программы «Семейная ипотека»

Отныне действие программы будет распространяться на семьи, в которых ребёнок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Ранее данный период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора также продлевается на год вперёд – до 1 июля 2024 года. Таким образом, ещё больше семей с детьми смогут рассчитывать на такую меру помощи.

В рамках программы «Семейная ипотека» можно получить кредиты по льготной ставке до 6 процентов. Максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, в других субъектах – 6 млн рублей.

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