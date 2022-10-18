Отныне действие программы будет распространяться на семьи, в которых ребёнок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Ранее данный период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора также продлевается на год вперёд – до 1 июля 2024 года. Таким образом, ещё больше семей с детьми смогут рассчитывать на такую меру помощи.
В рамках программы «Семейная ипотека» можно получить кредиты по льготной ставке до 6 процентов. Максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, в других субъектах – 6 млн рублей.