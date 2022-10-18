ЗАМАНА - Работа по развитию спорта в Хасавюрте признана лучшей в Дагестане

Работа по развитию спорта в Хасавюрте признана лучшей в Дагестане

Автор
18 октября, 2022. Вторник 14:45
|||
Работа по развитию спорта в Хасавюрте признана лучшей в Дагестане

Итоги республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Дагестана по итогам минувшего года подвели в Минспорта региона, информирует пресс-служба муниципалитета.

Работа по развитию спорта в Хасавюрте признана лучшей в Дагестане

Первое место среди городов и спортинвентарь на сумму 150 000 рублей взял Хасавюрт. За активную помощь в развитии физической культуры и спорта памятной плакеткой министерства наградили руководителя муниципалитета Корголи Корголиева.

Прочитано 26 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top