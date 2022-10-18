Работа по развитию спорта в Хасавюрте признана лучшей в Дагестане

Автор Дарья |||

Итоги республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Дагестана по итогам минувшего года подвели в Минспорта региона, информирует пресс-служба муниципалитета.