Первое место среди городов и спортинвентарь на сумму 150 000 рублей взял Хасавюрт. За активную помощь в развитии физической культуры и спорта памятной плакеткой министерства наградили руководителя муниципалитета Корголи Корголиева.
Работа по развитию спорта в Хасавюрте признана лучшей в Дагестане
- Автор Дарья
- 18 октября, 2022. Вторник 14:45
Итоги республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Дагестана по итогам минувшего года подвели в Минспорта региона, информирует пресс-служба муниципалитета.
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