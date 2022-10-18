ЗАМАНА - Диктант на языках народов Дагестана пройдет в регионе

Диктант на языках народов Дагестана пройдет в регионе

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18 октября, 2022. Вторник 14:13
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Диктант на языках народов Дагестана пройдет в регионе

В рамках Дня дагестанской культуры и языков 21 октября в Дагестане пройдет ежегодная акция «Диктант на языках народов Дагестана», информирует Миннац региона.

Диктант на языках народов Дагестана пройдет в регионе

Базой для проведения мероприятия станет ДГПУ, а вспомогательной площадкой выступит филологический факультет ДГУ. Кроме того, такие же диктанты пройдут и в муниципалитетах. Задача акции – привлечение внимания жителей республики к проблемам сохранения и развития родных языков, изучения истории, традиций, культуры и обычаев дагестанских народов.

Принять участие в диктанте можно 21 октября в 10:00 на факультете дагестанской филологии ДГПУ (адрес: улица Магомеда Ярагского, 57) и филологическом факультете ДГУ (улица Магомета Гаджиева, 37).

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