Базой для проведения мероприятия станет ДГПУ, а вспомогательной площадкой выступит филологический факультет ДГУ. Кроме того, такие же диктанты пройдут и в муниципалитетах. Задача акции – привлечение внимания жителей республики к проблемам сохранения и развития родных языков, изучения истории, традиций, культуры и обычаев дагестанских народов.
Принять участие в диктанте можно 21 октября в 10:00 на факультете дагестанской филологии ДГПУ (адрес: улица Магомеда Ярагского, 57) и филологическом факультете ДГУ (улица Магомета Гаджиева, 37).