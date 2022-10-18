В Минтуризма региона прошла встреча с участниками проекта «Больше, чем путешествие»

В рамках социально-ориентированной туристской программы участники проекта «Больше, чем путешествие» побывали в Дагестане. По итогам туристической поездки в регион в конференц-зале Минтуризма прошла встреча с заместителем главы ведомства Анной Безруковой.

9 участников программы подготовили проекты, которые направлены на повышение туристской привлекательности Дагестана и качества предоставляемых услуг. По итогу встречи Анна Безрукова подчеркнула, что многие идеи будут приняты в работу ведомства.



«Больше, чем путешествие» — программа для поощрения перспективных и талантливых россиян со всей страны. Награды в виде поездок по России доступны победителям, финалистам и активным участникам конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». Организаторами программы являются АНО «Россия – страна возможностей», Миннауки РФ, Ростуризм, Росмолодежь и Российское общество «Знание».