9 участников программы подготовили проекты, которые направлены на повышение туристской привлекательности Дагестана и качества предоставляемых услуг. По итогу встречи Анна Безрукова подчеркнула, что многие идеи будут приняты в работу ведомства.
«Больше, чем путешествие» — программа для поощрения перспективных и талантливых россиян со всей страны. Награды в виде поездок по России доступны победителям, финалистам и активным участникам конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». Организаторами программы являются АНО «Россия – страна возможностей», Миннауки РФ, Ростуризм, Росмолодежь и Российское общество «Знание».
В Минтуризма региона прошла встреча с участниками проекта «Больше, чем путешествие»
- Автор Дарья
- 18 октября, 2022. Вторник 10:48
В рамках социально-ориентированной туристской программы участники проекта «Больше, чем путешествие» побывали в Дагестане. По итогам туристической поездки в регион в конференц-зале Минтуризма прошла встреча с заместителем главы ведомства Анной Безруковой.
9 участников программы подготовили проекты, которые направлены на повышение туристской привлекательности Дагестана и качества предоставляемых услуг. По итогу встречи Анна Безрукова подчеркнула, что многие идеи будут приняты в работу ведомства.
Последнее от Дарья
- В Югре стартовали съемки хоррора с бюджетом более 130 млн рублей
- Прошел очередной круглый стол на тему: «Молодежь против коррупции» в рамках государственной программы «О противодействии коррупции в Республике Дагестан»
- Глава РД провёл рабочее собрание по совершенствованию деятельности в сфере недропользования
- Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов принял участие в заседании рабочей группы предпринимателей Ирана и России
- Фестиваль рыболовного туризма пройдет в Дагестане