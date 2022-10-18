ЗАМАНА - Фестиваль рыболовного туризма пройдет в Дагестане

Фестиваль рыболовного туризма пройдет в Дагестане

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18 октября, 2022. Вторник 08:48
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Фестиваль рыболовного туризма пройдет в Дагестане

На туристско-рыболовной базе «Аджи-Папас» 22 октября пройдет VI Фестиваль рыболовного туризма «Рыбалка в Дагестане», который инициирован Минтуризма и администрацией Каякентского района и РОО «Дагохотрыболовобщество», информирует пресс-служба Министерства туризма Дагестана.

Фестиваль рыболовного туризма пройдет в Дагестане

В рамках мероприятия будут индивидуальные любители рыбалки, семейные и корпоративные команды, жители районов и городов, а также университеты и организации из Дагестана и субъектов СКФО и ЮФО. Победители и призеры получат кубки, дипломы и ценные призы. Принять участие можно бесплатно. Для этого необходимо отправить заявку на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., или на WhatsApp по телефону: 8-906-449-74-74.

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