Фестиваль рыболовного туризма пройдет в Дагестане

В рамках мероприятия будут индивидуальные любители рыбалки, семейные и корпоративные команды, жители районов и городов, а также университеты и организации из Дагестана и субъектов СКФО и ЮФО. Победители и призеры получат кубки, дипломы и ценные призы. Принять участие можно бесплатно. Для этого необходимо отправить заявку на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , или на WhatsApp по телефону: 8-906-449-74-74.