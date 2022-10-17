Как заявляет в пресс-релизе компания, акция работает с 1 сентября 2022 года до 31 марта 2023 года.
«При оплате газа картой “Мир” через “личный кабинет” (ЛК – Мой ГАЗ), мобильное приложение “Мой ГАЗ” (“Мой ГАЗ” для IOS, “Мой ГАЗ” для Android) абонентам начисляется кешбэк 1% от суммы платежа в течение 5-7 рабочих дней с момента оплаты», – информирует «Газпром межрегионгаз Махачкала».
Уточняют, что для возврата средств прежде необходима регистрация карты в программе лояльности «Мир» и активации акции.