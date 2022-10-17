ЗАМАНА - В Дагестане запущена акция «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир»

В Дагестане запущена акция «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир»

Автор
17 октября, 2022. Понедельник 16:49
|||
В Дагестане запущена акция «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир»

Платежная система «Мир» совместно с компанией «Газпром межрегионгаз Махачкала» объявили о старте акции по кешбэку за оплату коммунальных услуг.

В Дагестане запущена акция «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир»

Как заявляет в пресс-релизе компания, акция работает с 1 сентября 2022 года до 31 марта 2023 года.

«При оплате газа картой “Мир” через “личный кабинет” (ЛК – Мой ГАЗ), мобильное приложение “Мой ГАЗ” (“Мой ГАЗ” для IOS, “Мой ГАЗ” для Android) абонентам начисляется кешбэк 1% от суммы платежа в течение 5-7 рабочих дней с момента оплаты», – информирует «Газпром межрегионгаз Махачкала».

Уточняют, что для возврата средств прежде необходима регистрация карты в программе лояльности «Мир» и активации акции.

Прочитано 35 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top