В Дагестане запущена акция «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир»

Платежная система «Мир» совместно с компанией «Газпром межрегионгаз Махачкала» объявили о старте акции по кешбэку за оплату коммунальных услуг.

Как заявляет в пресс-релизе компания, акция работает с 1 сентября 2022 года до 31 марта 2023 года.

«При оплате газа картой “Мир” через “личный кабинет” (ЛК – Мой ГАЗ), мобильное приложение “Мой ГАЗ” (“Мой ГАЗ” для IOS, “Мой ГАЗ” для Android) абонентам начисляется кешбэк 1% от суммы платежа в течение 5-7 рабочих дней с момента оплаты», – информирует «Газпром межрегионгаз Махачкала».

Уточняют, что для возврата средств прежде необходима регистрация карты в программе лояльности «Мир» и активации акции.