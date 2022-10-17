ЗАМАНА - В дагестанских налоговых органах пройдут Дни открытых дверей

В дагестанских налоговых органах пройдут Дни открытых дверей

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17 октября, 2022. Понедельник 16:15
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В дагестанских налоговых органах пройдут Дни открытых дверей

УФНС России по Дагестану информирует, что в рамках публичной информационной кампании по тематике исполнения налоговых уведомлений нынешнего года в территориальных налоговых органах 20 — 21 октября пройдут мероприятия в формате «День открытых дверей для налогоплательщиков», заявляет пресс-служба УФНС России по региону.

В дагестанских налоговых органах пройдут Дни открытых дверей

Посетившие налоговые органы россияне узнают, что такое налоговое уведомление и как его исполнить, каковы ключевые изменения в налогообложении имущества физических лиц, почему в текущем году изменились налоги на имущество, как проверить налоговые ставки и льготы, указанные в налоговом уведомлении, как воспользоваться льготой, неучтенной в налоговом уведомлении, …, а также получат компетентные ответы на любые вопросы по налоговой сфере.

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