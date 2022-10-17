ЗАМАНА - Новые лифты по программе капремонта в 2022 году установили в 15 многоэтажках Дагестана

Новые лифты по программе капремонта в 2022 году установили в 15 многоэтажках Дагестана

Автор
17 октября, 2022. Понедельник 14:17
|||
Новые лифты по программе капремонта в 2022 году установили в 15 многоэтажках Дагестана

Замену 50 лифтов в 15 многоэтажных домах Махачкалы и Каспийска осуществили в нынешнем году в рамках краткосрочного плана программы капремонта общего имущества, информирует пресс-служба Фонда капремонта региона.

Новые лифты по программе капремонта в 2022 году установили в 15 многоэтажках Дагестана

Лифты российского производства не первый год размещаются в рамках программы капитального ремонта и на практике доказали свое качество.
Новые лифты тише, а также безопаснее прошлых. Только по двум домам Махачкалы подрядчикам поручено в оперативные сроки устранить незначительные недоработки. В общем по Махачкале и Каспийску в краткосрочный план программы текущего года вошло 35 домов. Накануне были приняты дома, в которых модернизировали кровлю, фасад и инженерные коммуникации.

Прочитано 22 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top