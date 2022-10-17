Новые лифты по программе капремонта в 2022 году установили в 15 многоэтажках Дагестана

Лифты российского производства не первый год размещаются в рамках программы капитального ремонта и на практике доказали свое качество.

Новые лифты тише, а также безопаснее прошлых. Только по двум домам Махачкалы подрядчикам поручено в оперативные сроки устранить незначительные недоработки. В общем по Махачкале и Каспийску в краткосрочный план программы текущего года вошло 35 домов. Накануне были приняты дома, в которых модернизировали кровлю, фасад и инженерные коммуникации.