ЗАМАНА - Муфтий Дагестана поблагодарил сенатора Керимова за вклад в строительства мечети имени Пророка Мухаммада

Муфтий Дагестана поблагодарил сенатора Керимова за вклад в строительства мечети имени Пророка Мухаммада

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17 октября, 2022. Понедельник 08:07
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Муфтий Дагестана поблагодарил сенатора Керимова за вклад в строительства мечети имени Пророка Мухаммада

Муфтий Дагестана Ахмад-Хаджи Афанди поговорил по телефону с сенатором Сулейманом Керимовым и поблагодарил его за вклад в строительство мечети имени Пророка Мухаммада.

Муфтий Дагестана поблагодарил сенатора Керимова за вклад в строительства мечети имени Пророка Мухаммада

Как заявлялось накануне, Керимов выделил полтора миллиарда рублей на завершение возведения мечети.

«Я благодарен Всевышнему за то, что Аллах Вам дал возможность для завершения строительства», – подчеркнул муфтий Дагестана. Мечеть станет самой крупной на Северном Кавказе. Мечеть возводится по подобию мечети Пророка в благословенной Медине.

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