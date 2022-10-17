Муфтий Дагестана поблагодарил сенатора Керимова за вклад в строительства мечети имени Пророка Мухаммада

Муфтий Дагестана Ахмад-Хаджи Афанди поговорил по телефону с сенатором Сулейманом Керимовым и поблагодарил его за вклад в строительство мечети имени Пророка Мухаммада.

Как заявлялось накануне, Керимов выделил полтора миллиарда рублей на завершение возведения мечети.



«Я благодарен Всевышнему за то, что Аллах Вам дал возможность для завершения строительства», – подчеркнул муфтий Дагестана. Мечеть станет самой крупной на Северном Кавказе. Мечеть возводится по подобию мечети Пророка в благословенной Медине.