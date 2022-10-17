Как заявлялось накануне, Керимов выделил полтора миллиарда рублей на завершение возведения мечети.
«Я благодарен Всевышнему за то, что Аллах Вам дал возможность для завершения строительства», – подчеркнул муфтий Дагестана. Мечеть станет самой крупной на Северном Кавказе. Мечеть возводится по подобию мечети Пророка в благословенной Медине.
Муфтий Дагестана поблагодарил сенатора Керимова за вклад в строительства мечети имени Пророка Мухаммада
- Автор Дарья
- 17 октября, 2022. Понедельник 08:07
Муфтий Дагестана Ахмад-Хаджи Афанди поговорил по телефону с сенатором Сулейманом Керимовым и поблагодарил его за вклад в строительство мечети имени Пророка Мухаммада.
Как заявлялось накануне, Керимов выделил полтора миллиарда рублей на завершение возведения мечети.
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