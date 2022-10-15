Более 50% автомобильной дороги "Кавказ" в Дагестане станет четырехполосной в 2024 году

Автор Дарья |||

В Дагестане проходит ремонт федеральной трассы "Кавказ". В 2024 году здесь собираются в два раза увеличить протяженность четырехполосных дорог, информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".