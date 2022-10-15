ЗАМАНА - Более 50% автомобильной дороги "Кавказ" в Дагестане станет четырехполосной в 2024 году

Более 50% автомобильной дороги "Кавказ" в Дагестане станет четырехполосной в 2024 году

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15 октября, 2022. Суббота 00:07
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Более 50% автомобильной дороги &quot;Кавказ&quot; в Дагестане станет четырехполосной в 2024 году

В Дагестане проходит ремонт федеральной трассы "Кавказ". В 2024 году здесь собираются в два раза увеличить протяженность четырехполосных дорог, информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

Более 50% автомобильной дороги "Кавказ" в Дагестане станет четырехполосной в 2024 году

"На данный момент 4 полосы имеют 65 км автодороги (23,5%). <...> В 2024 году более 50% протяженности автомобильной дороги "Кавказ" в Дагестане станут четырехполосными. Оперативными темпами продолжается капремонт 7 загруженных участков протяженностью 78 км федеральной автодороги. Из них на 33 км работы осуществляют с опережением графика под Хасавюртом, на маршрутных отрезках Учкент - Алмало и Избербаш - Инчхе", — заявили в управлении.

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