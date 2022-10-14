350 млн рублей направило Правительство Дагестана на выплаты семьям мобилизованных и участников СВО

По поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова Правительство РД направило 350 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи семьям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы России, а также принимающих (принимавших) начиная с 24 февраля этого года участие в специальной военной операции на добровольной основе.