ЗАМАНА - 350 млн рублей направило Правительство Дагестана на выплаты семьям мобилизованных и участников СВО

350 млн рублей направило Правительство Дагестана на выплаты семьям мобилизованных и участников СВО

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14 октября, 2022. Пятница 17:50
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350 млн рублей направило Правительство Дагестана на выплаты семьям мобилизованных и участников СВО
По поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова Правительство РД направило 350 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи семьям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы России, а также принимающих (принимавших) начиная с 24 февраля этого года участие в специальной военной операции на добровольной основе.
350 млн рублей направило Правительство Дагестана на выплаты семьям мобилизованных и участников СВО

В качестве поддержки семьи получат средства в размере 100 000 рублей.

Средства направлены Минтруда республики из резервного фонда Правительства Дагестана.

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