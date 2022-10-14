В качестве поддержки семьи получат средства в размере 100 000 рублей.
Средства направлены Минтруда республики из резервного фонда Правительства Дагестана.
В качестве поддержки семьи получат средства в размере 100 000 рублей.
Средства направлены Минтруда республики из резервного фонда Правительства Дагестана.
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