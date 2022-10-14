ЗАМАНА - Прошло заседание круглого стола на тему: «Молодежь против коррупции»

Прошло заседание круглого стола на тему: «Молодежь против коррупции»

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14 октября, 2022. Пятница 17:28
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Прошло заседание круглого стола на тему: «Молодежь против коррупции»

Прошло собрание круглого стола на тему: «Молодежь против коррупции».

Прошло заседание круглого стола на тему: «Молодежь против коррупции»

В среду, 12 октября, в рамках организации мероприятия, предусмотренного государственной программой Республики Дагестан «О противодействии коррупции в Республике Дагестан», Министерством по делам молодежи Республики Дагестан в филиале Северо-Кавказского института Всероссийского государственного университета юстиции с участием заместителя начальника управления Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции Хавчаева К.А., заместителя директора по научной работе филиала Рашидова Ш.М., а также при участии заместителя директора ГБУ РД «Республиканский молодежный центр» Алиевой Г.А. организовано заседание круглого стола на тему: «Молодежь против коррупции».

В рамках круглого стола студентами были озвучены доклады, а также обсуждены актуальные темы противодействия коррупции. В формате диалога были даны ответы и рекомендации ребятам на интересующие их вопросы.

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