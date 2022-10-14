ЗАМАНА - Ущелье Истису-Кака получит статус особо охраняемой природной территории

Ущелье Истису-Кака получит статус особо охраняемой природной территории

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14 октября, 2022. Пятница 15:52
РИА Дагестан|||
Ущелье Истису-Кака получит статус особо охраняемой природной территории

Ущелье Истису-Кака получит статус особо охраняемой природной территории в следующем году, информирует пресс-служба ОНФ.

Ущелье Истису-Кака получит статус особо охраняемой природной территории

«Еще в 2017 году все склоны сохраняли свою первозданную красоту, а теперь они все изрыты экскаваторами, осуществляющими добычу песчано-гравийной смеси. Идет деградация и уничтожение всех биотопов, в которых проживают редкие виды растений и животных. В ущелье живет 24 краснокнижных существа и 23 вида растений, некоторые виды встречаются только в этом месте», – высказался специалист республиканского Народного фронта Юрий Яровенко.

По завершению всех процедур вопрос внесут в правительство на утверждение статуса, который позволит сохранить в республике ущелье с редкой флорой и фауной.

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