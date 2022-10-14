В Дагестане усилят контроль за промышленным выловом кутума

Под руководством заместителя Председателя Правительства Дагестана Наримана Абдулмуталибова состоялось совещание с руководителями рыболовных предприятий по вопросам промышленного вылова и повышения воспроизводства кутума в Республике Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РД.

Открывая совещание, Нариман Абдулмуталибов сообщил, что на текущий год в республике выделена квота на вылов кутума в объеме 33 тонны, из них 3 тонны – во внутренних водоемах республики и 30 тонн – для осуществления промышленного рыболовства. При этом ежегодно квота на вылов 3-5 тонн во внутренних водоемах остается не востребованной ввиду отсутствия рыболовных участков во внутренних водоемах, в результате чего порядка 10 % квоты попросту не осваивается.

«Между тем, по мнению научных организаций, популяция кутума нестабильная, наблюдается значительное снижение ее численности. Основной причиной снижения запасов и истощения популяции кутума является существенный объем нелегального промысла браконьеров в период 2020-2022 годы. Низкая эффективность мер по охране промысловых запасов кутума способствует поддержанию промысловой базы для браконьеров. Необходимо выявить наиболее уязвимые позиции в общей системе охраны водных биоресурсов, поскольку наблюдаемое резкое ухудшение ситуации является тревожным сигналом, свидетельствующим о крайне неэффективной работе в данном направлении.

В связи с этим следует проработать вопрос о введении ограничений на вылов кутума на определенное время, что позволит восстановить популяцию и даст положительные результаты, а также улучшить работу по искусственному воспроизводству», — предложил вице-премьер.

О складывающейся ситуации по вылову и воспроизводству кутума в Дагестане рассказал председатель регионального Комитета по рыбному хозяйству Республики Дагестан Виктор Руденко.

«В республике на сегодняшний день всего 29 официально функционирующих пунктов выгрузки выловленной рыбы, из которых лишь 5 пунктов закреплены за предприятиями, имеющими лицензии на добычу кутума. Обеспечить контроль и учет официально вылавливаемого объема кутума не представляется трудной задачей», — рассказал Руденко.

Также по информации руководителя Комитета, основной промысел кутума в республике сосредоточен в южной зоне республики, где и расположены все 5 рыбоприемных пунктов предприятий, осуществляющих легальный промысел кутума. Учитывая, что реализация кутума в свежем, вяленом и сушеном виде является одним из основных источников дохода населения приморских районов республики, то введение полного запрета на вылов кутума будет способствовать усилению административного давления контролирующих структур и росту социальной напряженности.

«Однако стоит учитывать, что на фоне увеличения за последние годы туристического потока в республике реализация вяленого и сушеного кутума будет способствовать популяризации брендов Дагестана за пределами республики, повышению туристической привлекательности региона и в целом окажет благоприятное влияние на социально-экономическое развитие республики. С учетом изложенного считаем, что в настоящее время введение моратория на вылов кутума не является необходимой мерой и видится нецелесообразным. В тоже время, анализ ситуации в отрасли демонстрирует необходимость усиления контроля сферы реализации продукции, добытой незаконным путем, охраны водных биологических ресурсов и снижения объемов незаконного промысла», — добавил он.

Данная позиция была поддержана и руководителями рыбопромысловых и других хозяйств.

В рамках совещания участники также обсудили результаты проведенной работы по подготовке проекта комплексной программы по сохранению и восстановлению запасов кутума, а также предложено провести расширенное совещание с приглашением всех заинтересованных ответственных структур.