ЗАМАНА - В Дагестане появятся 10 модульных отелей

В Дагестане появятся 10 модульных отелей

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14 октября, 2022. Пятница 14:13
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В Дагестане появятся 10 модульных гостиниц, проекты которых одержали победу на федеральном конкурсе.

В Дагестане появятся 10 модульных отелей

На их возведение из федерального бюджета будет направлено 150 млн рублей.

Новые туристические места размещения собираются построить в 6 муниципалитетах региона: в Махачкале, Гунибском, Ахвахском, Магарамкентском, Дербентском и Ахвахском районах.

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