На их возведение из федерального бюджета будет направлено 150 млн рублей.
Новые туристические места размещения собираются построить в 6 муниципалитетах региона: в Махачкале, Гунибском, Ахвахском, Магарамкентском, Дербентском и Ахвахском районах.
В Дагестане появятся 10 модульных гостиниц, проекты которых одержали победу на федеральном конкурсе.
На их возведение из федерального бюджета будет направлено 150 млн рублей.
Новые туристические места размещения собираются построить в 6 муниципалитетах региона: в Махачкале, Гунибском, Ахвахском, Магарамкентском, Дербентском и Ахвахском районах.
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