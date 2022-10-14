ДГУ вошел в ТОП-30 лучших университетов России

Молодежное направление и служба исследований hh.ru подготовили рейтинг лучших отечественных университетов 2022 года.

В 5 лучших вузов России, выпускающих самых востребованных и успешных экспертов, вошли НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Университет «Синергия», СПбПУ и МГУ имени М.В. Ломоносова, заявляет пресс-служба hh.ru.

Среди университетов Северного Кавказа в рейтинг лучших вузов России вошли сразу 9 образовательных учреждений, выше всех разместился Дагестанский государственный университет – он вошел в ТОП-30 лучших отечественных вузов, заняв 24-е место в рейтинге (в нем участвовали и столичные, и региональные вузы), 33-е место — у Грозненского государственного нефтяного технического института имени академика М.Д. Миллионщикова, 55-е место занял Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь).