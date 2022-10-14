Глава РД с рабочим визитом побывал в Сулейман-Стальском районе

В церемонии открытия приняли участие также руководитель Главного управления МВД России по СКФО генерал-полковником полиции Сергей Бачурин и министр внутренних дел по Дагестану генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов.

Открывая новый отдел внутренних дел, Сергей Меликов поблагодарил МВД России за оказываемое внимание.

«В этом здании обеспечены все условия для того, чтобы мы могли осуществлять решения и поручения Верховного Главнокомандующего по улучшению качества жизни граждан. Роль полиции в этом, конечно же, крайне важна, и не только как органа, осуществляющего контрольные функции и противодействующего преступлениям, но и как органа, оказывающего государственные услуги гражданам по разным направлениям. Полицейский, прежде всего, должен думать о россиянах. По-другому быть не может и не должно, ведь большинство из вас – те, на кого очень надеются и кому верят наши с вами земляки», – высказался руководитель республики. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.