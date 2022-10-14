ЗАМАНА - В Махачкале прошла встреча молодежи с Героем РФ Энвером Набиевым

В Махачкале прошла встреча молодежи с Героем РФ Энвером Набиевым

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14 октября, 2022. Пятница 08:23
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В Махачкале прошла встреча молодежи с Героем РФ Энвером Набиевым В Махачкале прошла встреча молодежи с Героем РФ Энвером Набиевым

Встреча молодежи региона с Героем России Энвером Набиевым прошла вчера, 12 октября, на базе ГБУ Дагестана «ДагПатриотЦентр».

В Махачкале прошла встреча молодежи с Героем РФ Энвером Набиевым

Мероприятие было инициировано Минмолодежи региона в рамках федерального проекта «Диалог с героями».

Модератором на встрече выступил и.о. начальника «ДагПатриотЦентра» Рамазан Магомедов. Он представил ребятам гостя и призвал их задавать вопросы.

Подростки, студенты и активисты общественных организаций поблагодарили Энвера Набиева за мужество и храбрость, а также интересовались изменениями в его жизни после участия в специальной военной операции в Украине, его чувствами во время боев, об операции, за которую ему было присвоено звание Герой России.

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