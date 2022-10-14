В Махачкале прошла встреча молодежи с Героем РФ Энвером Набиевым

Мероприятие было инициировано Минмолодежи региона в рамках федерального проекта «Диалог с героями».

Модератором на встрече выступил и.о. начальника «ДагПатриотЦентра» Рамазан Магомедов. Он представил ребятам гостя и призвал их задавать вопросы.

Подростки, студенты и активисты общественных организаций поблагодарили Энвера Набиева за мужество и храбрость, а также интересовались изменениями в его жизни после участия в специальной военной операции в Украине, его чувствами во время боев, об операции, за которую ему было присвоено звание Герой России.