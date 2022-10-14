Глава РД пожелал добровольческому отряду, отправившемуся на службу в зону СВО, вернуться с победой

В составе интернационального отряда – жители Кизлярского и Тарумовского районов региона, представители разных религий. Все они уже прошли подготовку в Каспийске.

Меликов поблагодарил добровольцев за отклик на призыв Президента РФ к защите родины: «Многие ваши земляки, призванные по частичной мобилизации, уже пребывают на комплектовании воинских частей и в скором времени начнут выполнять цели в зоне спецоперации. Сегодня вы, добровольцы, из чувства патриотизма и долга уходите на защиту нашего отечества. Это, безусловно, характеризует вас как настоящих воинов. Патриотизм, честь, мужество, долг перед Отчизной издавна были присущи нашим народам. Мы должны отстоять то, что нам дорого. Я вам очень благодарен и как военный человек, и как гражданин страны, так как понимаю, что сегодня вы идете защищать меня и мою семью. Возвращайтесь с победой!», – высказался руководитель региона и пожелал отряду военной удачи, мужества и терпения. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.