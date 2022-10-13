Как сообщила руководительница отдела по работе со студенческой молодежью Екатерина Абакарова, в состав штаба будут входить сотрудники республиканских органов власти, подведомственных учреждений, всероссийских общественных организаций, а также ресурсные центры волонтерства, образовательные организации, коммерческие и некоммерческие.
Набиев высказался, что с большой радостью станет частью этого сообщества.
«Я с большим удовольствием стану участником штаба «Мы Вместе». Это крайне важно сегодня. Мы все за нашу родину, за наших военнослужащих. Жаль, что только сейчас появляются такие организации, было бы хорошо, если бы все это началось еще полгода назад. Тогда бы наши военнослужащие не переживали о том, что у них осталось очень много незаконченных дел. Важно, что сегодня нашлись люди, которые помогают в этом вопросе», — заметил Набиев.
В Дагестане открылся региональный межведомственный штаб #МЫВМЕСТЕ
- Автор Дарья
- 13 октября, 2022. Четверг 17:31
Официальное открытие прошло вчера, 12 октября, в рамках встречи молодежи с Героем России, майором Энвером Набиевым.
Как сообщила руководительница отдела по работе со студенческой молодежью Екатерина Абакарова, в состав штаба будут входить сотрудники республиканских органов власти, подведомственных учреждений, всероссийских общественных организаций, а также ресурсные центры волонтерства, образовательные организации, коммерческие и некоммерческие.
Набиев высказался, что с большой радостью станет частью этого сообщества.
«Я с большим удовольствием стану участником штаба «Мы Вместе». Это крайне важно сегодня. Мы все за нашу родину, за наших военнослужащих. Жаль, что только сейчас появляются такие организации, было бы хорошо, если бы все это началось еще полгода назад. Тогда бы наши военнослужащие не переживали о том, что у них осталось очень много незаконченных дел. Важно, что сегодня нашлись люди, которые помогают в этом вопросе», — заметил Набиев.
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