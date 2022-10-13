ЗАМАНА - В Дагестане открылся региональный межведомственный штаб #МЫВМЕСТЕ

В Дагестане открылся региональный межведомственный штаб #МЫВМЕСТЕ

Автор
13 октября, 2022. Четверг 17:31
|||
В Дагестане открылся региональный межведомственный штаб #МЫВМЕСТЕ

Официальное открытие прошло вчера, 12 октября, в рамках встречи молодежи с Героем России, майором Энвером Набиевым.

В Дагестане открылся региональный межведомственный штаб #МЫВМЕСТЕ

Как сообщила руководительница отдела по работе со студенческой молодежью Екатерина Абакарова, в состав штаба будут входить сотрудники республиканских органов власти, подведомственных учреждений, всероссийских общественных организаций, а также ресурсные центры волонтерства, образовательные организации, коммерческие и некоммерческие. Набиев высказался, что с большой радостью станет частью этого сообщества. «Я с большим удовольствием стану участником штаба «Мы Вместе». Это крайне важно сегодня. Мы все за нашу родину, за наших военнослужащих. Жаль, что только сейчас появляются такие организации, было бы хорошо, если бы все это началось еще полгода назад. Тогда бы наши военнослужащие не переживали о том, что у них осталось очень много незаконченных дел. Важно, что сегодня нашлись люди, которые помогают в этом вопросе», — заметил Набиев.

Прочитано 32 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top