ЗАМАНА - Салман Дадаев рассказал про ремонт махачкалинского моста

Салман Дадаев рассказал про ремонт махачкалинского моста

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13 октября, 2022. Четверг 16:52
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Салман Дадаев рассказал про ремонт махачкалинского моста

Накануне в Махачкале стартовали ремонтные работы на мосту, который соединяет проспекты Петра I и Р. Гамзатова.

Салман Дадаев рассказал про ремонт махачкалинского моста

В своём телеграм-канале мер города Салман Дадаев рассказал про решение проблемы с передвижением автотранспорта. Городские службы этой ночью нанесли временную разметку, которая по 4 полосам (с изменением ширин полос) позволит организовать движение автомобилей и избежать заторов при проезде через мост.

Временная разметка и дорожные знаки будут сдвигаться по ходу ремонта. Данное решение позволит махачкалинцам свободно продолжать движение по мосту и избегать пробок.

Уточняют, что восстановительные работы планируется завершить к концу октября.

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