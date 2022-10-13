Салман Дадаев рассказал про ремонт махачкалинского моста

Накануне в Махачкале стартовали ремонтные работы на мосту, который соединяет проспекты Петра I и Р. Гамзатова.

В своём телеграм-канале мер города Салман Дадаев рассказал про решение проблемы с передвижением автотранспорта. Городские службы этой ночью нанесли временную разметку, которая по 4 полосам (с изменением ширин полос) позволит организовать движение автомобилей и избежать заторов при проезде через мост.

Временная разметка и дорожные знаки будут сдвигаться по ходу ремонта. Данное решение позволит махачкалинцам свободно продолжать движение по мосту и избегать пробок.

Уточняют, что восстановительные работы планируется завершить к концу октября.