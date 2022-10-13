С начала текущего года жители региона удаленно оплатили коммунальные услуги 1,7 млн раз. Объем платежей за это время превысил 1,3 млрд рублей. «Онлайн-оплата ежегодно набирает всё большую популярность. Среди клиентов Сбера в Дагестане она почти вытеснила все другие способы платежей за коммунальные услуги. С использованием приложения “СберБанк Онлайн” жители региона могут осуществить оплату из дома, необходимо лишь отсканировать QR-код на квитанции или ввести реквизиты компании-поставщика. Это легко, быстро и безопасно», – заявил управляющий республиканским отделением Сбербанка Евгений Морозов.
Дагестанские пользователи Сбера чаще всех на Северном Кавказе оплачивают услуги ЖКХ онлайн
- Автор Дарья
- 13 октября, 2022. Четверг 16:11
Доля онлайн-платежей за услуги ЖКХ среди клиентов Сбера в Дагестане составляет 98 процентов, информирует пресс-служба кредитной компании.
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