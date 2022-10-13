Дагестанские пользователи Сбера чаще всех на Северном Кавказе оплачивают услуги ЖКХ онлайн

С начала текущего года жители региона удаленно оплатили коммунальные услуги 1,7 млн раз. Объем платежей за это время превысил 1,3 млрд рублей. «Онлайн-оплата ежегодно набирает всё большую популярность. Среди клиентов Сбера в Дагестане она почти вытеснила все другие способы платежей за коммунальные услуги. С использованием приложения “СберБанк Онлайн” жители региона могут осуществить оплату из дома, необходимо лишь отсканировать QR-код на квитанции или ввести реквизиты компании-поставщика. Это легко, быстро и безопасно», – заявил управляющий республиканским отделением Сбербанка Евгений Морозов.