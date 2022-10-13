ЗАМАНА - В гостях издания "Замана" побывал морской пехотинец и сержант Микаил Аллаев

В гостях издания "Замана" побывал морской пехотинец и сержант Микаил Аллаев

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13 октября, 2022. Четверг 15:17
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В гостях издания &quot;Замана&quot; побывал морской пехотинец и сержант Микаил Аллаев В гостях издания &quot;Замана&quot; побывал морской пехотинец и сержант Микаил Аллаев

Сегодня, 13 октября, в гостях издания "Замана" побывал участник СВО, морской пехотинец и сержант Микаил Аллаев.

В гостях издания "Замана" побывал морской пехотинец и сержант Микаил Аллаев

После полученного ранения в бою его направили на реабилитацию, но он решил помочь подготовить мобилизованных бойцов. При Каспийской флотилии Аллаев со своими сослуживцами проводит тренировочные мероприятия. Обучает стрельбе, тактике, разборке и сборке оружия, оказанию первой медицинской помощи и так далее.

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