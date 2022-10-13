В гостях издания "Замана" побывал морской пехотинец и сержант Микаил Аллаев

После полученного ранения в бою его направили на реабилитацию, но он решил помочь подготовить мобилизованных бойцов. При Каспийской флотилии Аллаев со своими сослуживцами проводит тренировочные мероприятия. Обучает стрельбе, тактике, разборке и сборке оружия, оказанию первой медицинской помощи и так далее.