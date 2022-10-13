После полученного ранения в бою его направили на реабилитацию, но он решил помочь подготовить мобилизованных бойцов. При Каспийской флотилии Аллаев со своими сослуживцами проводит тренировочные мероприятия. Обучает стрельбе, тактике, разборке и сборке оружия, оказанию первой медицинской помощи и так далее.
В гостях издания "Замана" побывал морской пехотинец и сержант Микаил Аллаев
- Автор Дарья
- 13 октября, 2022. Четверг 15:17
Сегодня, 13 октября, в гостях издания "Замана" побывал участник СВО, морской пехотинец и сержант Микаил Аллаев.
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